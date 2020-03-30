{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Вологодской области ввели режим полной самоизоляции

Штраф за нарушение карантина будет достигать 300 тыс. рублей, если в результате этого заразился или умер человек

ВОЛОГДА, 30 марта. /ТАСС/. Режим полной самоизоляции вводится в Вологодской области в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Олег Кувшинников.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Постановлением губернатора сегодня мы вводим режим полной самоизоляции граждан на территории всех муниципальных образований, в том числе в Вологде и Череповце, по примеру Москвы и Московской области. В текущей ситуации это поможет нам всем уберечь себя и своих близких от инфекции. Это решение абсолютно своевременно. Также поручаю в течение ближайших суток разработать порядок по контролю за соблюдением гражданами этого режима с привлечением работников полиции, Росгвардии", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

В ближайшее время будут введены ограничительные меры, чтобы "жестко контролировать режим самоизоляции", сказал губернатор. "Штраф за нарушение карантина составит от 150 до 300 тыс. рублей, если в результате этого заразился и умер человек. Максимальный штраф может достичь 1 млн рублей, если действия или беспечность [нарушителя] привели к гибели людей от инфекции", - добавил Кувшинников.

Также с нуля часов 30 марта полностью закрыты все аэропорты в регионе, в Вологде и Череповце, вылет и прилет воздушных судов не осуществляется, добавил он.

В Вологодской области, по данным оперативного штаба на 9:30 мск 30 марта, обследовано 2611 вологжан, коронавирус подозревается у 12 человек, у двоих он лабораторно подтвержден. Все они находятся в Череповце, част на самоизоляции дома, остальные в инфекционной больнице.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
На Хайнань вернулись все медики, помогавшие Хубэю бороться с коронавирусом
За последние два месяца семь групп оказали поддержку 22 больницам в городах Ухань и Цзинчжоу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС