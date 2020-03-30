В Вологодской области ввели режим полной самоизоляции

ВОЛОГДА, 30 марта. /ТАСС/. Режим полной самоизоляции вводится в Вологодской области в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Олег Кувшинников.

"Постановлением губернатора сегодня мы вводим режим полной самоизоляции граждан на территории всех муниципальных образований, в том числе в Вологде и Череповце, по примеру Москвы и Московской области. В текущей ситуации это поможет нам всем уберечь себя и своих близких от инфекции. Это решение абсолютно своевременно. Также поручаю в течение ближайших суток разработать порядок по контролю за соблюдением гражданами этого режима с привлечением работников полиции, Росгвардии", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

В ближайшее время будут введены ограничительные меры, чтобы "жестко контролировать режим самоизоляции", сказал губернатор. "Штраф за нарушение карантина составит от 150 до 300 тыс. рублей, если в результате этого заразился и умер человек. Максимальный штраф может достичь 1 млн рублей, если действия или беспечность [нарушителя] привели к гибели людей от инфекции", - добавил Кувшинников.

Также с нуля часов 30 марта полностью закрыты все аэропорты в регионе, в Вологде и Череповце, вылет и прилет воздушных судов не осуществляется, добавил он.

В Вологодской области, по данным оперативного штаба на 9:30 мск 30 марта, обследовано 2611 вологжан, коронавирус подозревается у 12 человек, у двоих он лабораторно подтвержден. Все они находятся в Череповце, част на самоизоляции дома, остальные в инфекционной больнице.