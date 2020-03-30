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Распространение коронавируса нового типа

В Поволжье подтверждено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В общей сложности число зараженных на территории Приволжского федерального округа приблизилось к 100

ТАСС, 30 марта. Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией в понедельник подтвердились в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) - Кировской и Оренбургской областях, а также в Пермском крае. В общей сложности число зараженных на территории Приволжского федерального округа (ПФО) приблизилось к 100, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Новые случаи

В Пермском крае, по данным регионального оперативного штаба, на сегодняшний день 13 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией; два новых случая подтверждены в понедельник. "19-летний молодой человек прибыл из Англии, взрослый [67 лет] мужчина контактировал с одним из заболевших. Их состояние уточняется", - сказали ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава.

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Заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин также сообщил об ухудшении состояния одного из пациентов, который в настоящее время переведен в отделении реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ухудшение состояния связано с наличием у него сопутствующего онкологического заболевания. По словам замминистра, у восьми пациентов состояние удовлетворительное, они проходят плановую терапию.

Число зараженных коронавирусом в Кирове увеличилось до 12 - три новых случая выявлены у двоих мужчин, вернувшихся из заграничных поездок, и пассажирки поезда Москва - Новый Уренгой, в котором ехала первая в Кировской области зараженная вирусом женщина. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, все пациенты в удовлетворительном состоянии, один из них выписан в понедельник, это третий случай выздоровления в регионе.

Вице-губернатор - заместитель председателя правительства по социальной политике - министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram сообщила, что в понедельник подтверждено заражение женщины из семьи жителя Орска, который ранее побывал в Мексике. Таким образом, количество зараженных в регионе достигло семи (включая пациента, который скончался в субботу), еще у шести - предварительно положительные анализы на коронавирус, ожидается подтверждение.

Медики проверяют контакты

Как сообщается на сайте главы Марий Эл, в столице региона медики подтвердили первые два случая заболевания коронавирусом. Его обнаружили у одной из жительниц Йошкар-Олы, а также у женщины, прибывшей в столицу республики поездом из Москвы.

"Обеих пациенток сразу госпитализировали. Известно, что приехавшая домой женщина работала в одном из аэропортов Москвы, ей 26 лет. Второй женщине - 38 лет. В отношении нее сейчас проводится эпидемиологическое расследование по выяснению того, где она могла заразиться", - говорится в сообщении.

В Саратове коронавирус ранее был подтвержден у четырех человек, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона. "Все пациенты находятся в больнице под наблюдением врачей в удовлетворительном состоянии и получают всю необходимую медицинскую помощь", - сказала собеседница агентства.

В настоящее время в Самарской области зафиксировано 14 случаев заражения, в том числе один ребенок. Один человек выписан. Один из заболевших находится в состоянии средней степени тяжести, остальные, в том числе ребенок, - в удовлетворительном состоянии.

В Пензе по состоянию на понедельник лабораторно подтверждено семь случаев заболевания Covid-19. При этом пять человек заразились от 77-летней женщины, у которой ранее была выявлена коронавирусная инфекция. "Все являются жителями Пензы. Суммарное количество контактных, отрабатываемых по данному очагу - 987 человек", - сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.

По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртии, 30 марта в республике по-прежнему остаются четыре случая заражения коронавирусом. Новых случаев не выявлено. Под наблюдением находятся 1175 человек. В Башкирии пять зараженных коронавирусом, по данным регионального Минздрава, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Самоизоляция и нарушение режима

Жители некоторых регионов ПФО оказались не готовы к соблюдению ограничений режима повышенной готовности. По данным МВД по Удмуртии, сотрудники полиции и управления Роспотребназора в ходе рейдов выявили 371 нарушение режима самоизоляции жителями, которые прибыли в регион из-за границы. Полиция Пермского края направила в региональное управление Роспотребнадзора около 90 материалов о подобных нарушениях. В Оренбургской области за минувшие сутки зафиксировано два подобных факта, еще двоих нарушителей правоохранители выявили в выходные.

О важности самоизоляции не только для вернувшихся из-за границы, но и для всех жителей в Оренбурге решила напомнить муниципальная служба спасения. По основным магистралям и густонаселенным районам города курсируют автомобили с громкоговорителем. Жителей призывают оставаться дома, ограничить контакты с другими людьми, позаботиться о себе и своих близких, уточнили в пресс-службе администрации Оренбурга. В Уфе для этих целей с воскресенья задействованы 10 спецавтомобилей.

Тем временем в Пензенской области, согласно постановлению губернатора, с понедельника и до особого распоряжения введен режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше, а также для страдающих хроническими заболеваниями. В Башкирии с 28 марта запрещена работа торговых центров, за исключением находящихся в них продовольственных и зоомагазинов, аптек. С понедельника глава региона Радий Хабиров предложил также закрыть фудкорты в этих ТРЦ. Также он сообщил о возможном ограничении продажи алкоголя в случае роста преступности и несчастных случаев, фактов домашнего насилия.

Как сообщил в понедельник на аппаратном совещании мэр Казани Ильсур Метшин, ранее исполком города передал для помощи медучреждениям 18 служебных машин, за неделю они отработали 2 тыс. вызовов. "Наши партнеры - компания "Яндекс.Такси" - вышла с инициативой, и на сегодняшний день 30 автомобилей будут работать в режиме помощи нашей первичной сети, и делают они это бесплатно первую неделю. После того, как мы отработаем взаимодействие, со следующей недели это будет оплачиваться по договоренности из бюджета Минздрава нашей республики. Наши высвободившиеся машины мы отдаем в помощь волонтерам", - сказал он.

Скрасить самоизоляцию для жителей Башкирии решил интернет-провайдер "Уфанет", который на время объявленной нерабочей неделей предоставил своим абонентам бесплатный доступ в библиотеку онлайн-сериалов AMEDIATEKA, а также повысил скорость интернета до 100 Мбит/с пользователям, у которых она была ниже.

 

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