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Распространение коронавируса нового типа

Врачи и полицейские перешли на режим повышенной готовности на нерабочей неделе

В регионах разворачивают госпитали для пациентов с коронавирусной инфекцией, а всем прибывающим из-за границы рассказывают о необходимости самоизоляции
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© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 30 марта. Медицинские учреждения и экстренные службы в регионах России перешли в режим повышенной готовности на время нерабочей недели. Какие шаги предпринимают больницы, станции скорой помощи и силовые ведомства для реагирования на нештатные ситуации - в материале ТАСС.

Режим повышенной готовности в больницах

В связи с распространением коронавируса медицинские организации регионов России переведены в режим повышенной готовности. В Севастополе, Новгородской, Орловской, Псковской, Ярославской областях, Ставропольском крае, Республике Адыгее прекращена плановая госпитализация, больницы будут принимать только экстренных больных. На особый режим работы переведена Ставропольская краевая инфекционная больница. На сегодняшний день она функционирует в условиях развернутого на ее базе госпиталя для пациентов с особо опасными инфекциями. Это значит, что на время, пока там будут находиться такие пациенты, медучреждение полностью закрыто, врачи и медсестры переведены на режим круглосуточного пребывания, выходить из больницы смогут только сотрудники, работающие в "чистых" помещениях и не имеющие контакта с зараженными, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Ставропольского края.

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В Башкирии больницы переходят на выписку льготных препаратов на три месяца, чтобы минимизировать нахождение людей в поликлинике, сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре рецепты будут выписывать по телефону. В Ярославской и Курской областях готовится дополнительный кадровый резерв для предотвращения возможной нехватки медицинских работников, создается запас лекарственных, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

В Ненецком автономном округе, где много труднодоступных населенных пунктов, до которых можно добраться только воздушным транспортом, медики будут задействовать телемедицину для лечения пациентов с коронавирусом. В тяжелых и критических случаях заболевших доставят в Нарьян-Мар санавиацией. В регионе есть сеть специальной защищенной связи с амбулаториями и ФАПами. Медик будет осматривать пациента на месте и при необходимости консультироваться со специалистами Ненецкой окружной больницы, сообщил главный врач медицинского учреждения Дмитрий Козенко.

В Иркутской области с медиками будут работать психологи. "Мы пригласили психологов, которые будут работать в штатном режиме сначала заочно, далее в индивидуальном порядке, как будет необходимо, с медицинскими работниками. Чтобы медицинские работники не впадали в панику, были настроены на борьбу с коронавирусной инфекцией", - сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева на встрече врио губернатора Игоря Кобзева с медицинским сообществом, медучреждения региона готовы к принятию таких больных.

Работа скорой помощи

Увеличение вызовов скорой помощи прогнозируют в Минздравах Адыгеи и Кабардино-Балкарии. Ожидают рост числа звонков в "скорую" и в Сибири. Например, в Томске на станции скорой помощи ежедневно работают от 39 до 42 бригад, среднесуточная нагрузка на общепрофильную бригаду - более 20 вызовов. При этом за последний месяц количество вызовов выросло на 15-17%, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Томской области.

Сургутская скорая помощь готова увеличить число бригад с обычных 26-27 до 36, Нижневартовская - с 18 до 23, сообщил ТАСС директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. В Республике Крым медики "скорой" работают с увеличившейся нагрузкой на 200-250%, при этом число бригад осталось прежним - 150, отметил директор центра медицины катастроф Республики Крым Сергей Олефиренко.

Полиция и Росгвардия помогают медикам

По информации министерства внутренних дел Крыма, полиция в регионе перешла на усиленный режим. В частности, одной из главных задач является установление лиц, которые прибыли с Украины через государственную границу РФ в Крыму. В настоящее время, сообщил министр внутренних дел Павел Каранда, установлено более 17 тыс. таких лиц, данные о которых передали специалистам Роспотребнадзор. "Приняты дополнительные меры по усилению нарядов и постов, мы увеличили на 25% с 26 марта присутствие сотрудников полиции в общественных местах и на улицах с учетом складывающейся обстановки", - сказал он.

Сотрудники полиции и Росгвардии ежедневно будут следить за соблюдением режима самоизоляции. "[В Томской области] во время каникул и недели отдыха планируется увеличение дорожных нарядов в 1,5 раза. В настоящее время совместно с управлением Росгвардии решен вопрос о привлечении для патрулирования дополнительных экипажей вневедомственной охраны", - сказал на заседании штаба губернатора Томской области глава полиции региона Демьян Лаптев.

Полицейские Дагестана помогают медикам, рассказывают гражданам, прибывшим из-за границы или контактировавшим ними о необходимости самоизоляции. "24 часа в сутки личный состав МВД Дагестана готов взаимодействовать с Минздравом республики по линии противодействия распространению коронавируса. Мы также подготовили на базе медсанчасти МВД 100 коек, в том числе изолированных, на случай необходимости", - сказал на сессии парламента министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Архангельской области, сотрудники полиции предупреждают, что ситуацией, сложившейся в связи с распространением коронавирусной инфекции, могут воспользоваться мошенники, граждан просят соблюдать бдительность, не впускать в дом незнакомых людей, в том числе, когда те представляются медработниками.

Полицейские заботятся о себе и здоровье тех, с кем приходится общаться. В Ростовской области и Алтайском крае при исполнении служебных обязанностей применяют меры индивидуальной медицинской защиты, используют медицинские маски и перчатки. "Помещения, где проводится прием гражданского населения, регулярно дезинфицируются", - подчеркнули в пресс-службе главного управления МВД РФ по Ростовской области. В Кабардино-Балкарии гражданский персонал управления Росгвардии старше 60 лет будет отправлен на самоизоляцию.

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