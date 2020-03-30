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Распространение коронавируса нового типа
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Нетаньяху решил находиться в изоляции до завершения проверки по коронавирусу

Ранее сообщалось, что советник Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривка Палух заразилась коронавирусом нового типа

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 марта. /ТАСС/. Глава переходного правительства Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение находиться в изоляции до завершения эпидемиологического расследования в связи с заражением коронавирусом его советника. Об этом сообщила в понедельник его канцелярия, отметив, что самоизолируются также лица из ближайшего окружения и. о. руководителя кабмина.

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"Премьер-министр принял решение, что он и его ближайшее окружение останутся в изоляции до завершения проверки. В соответствии с ее результатами министерством здравоохранения и личным врачом премьер-министра будет назначена дата прекращения изоляции", - говорится в заявлении.

Как сообщила 29 марта газета The Times of Israel, советник Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривка Палух заразилась коронавирусом нового типа. По данным издания, 64-летняя Палух была вынуждена сдать анализ на коронавирусную инфекцию после того, как с таким диагнозом госпитализировали ее мужа.

Ранее в понедельник в канцелярии Нетаньяху сообщили, что, судя "по первичной оценке ситуации, нет необходимости в том, чтобы премьер-министр пребывал в изоляции, так как [он] не находился в прямом контакте с больным и не проводил встреч с его участием", а также они "не находились в одной комнате в последние две недели". В ведомстве добавили, что "специалисты министерства здравоохранения проводят эпидемиологическое расследование в отношении работника, находившегося в непосредственной близости от премьер-министра", после чего будут выпущены "соответствующие инструкции".

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Израиле возросло в понедельник до 4 347, увеличившись за сутки на 482, сообщили в Минздраве. По его данным, состояние 80 человек оценивается как тяжелое, 134 пациента выздоровели, умерли 15 человек. Первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у вернувшегося из Италии гражданина Израиля. 20 марта министерство здравоохранения проинформировало о первом случае смерти пациента в Израиле с таким диагнозом.

Теги
ИзраильНетаньяху, БиньяминРаспространение коронавируса нового типа
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