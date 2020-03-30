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Распространение коронавируса нового типа

Власти Таиланда подтвердили закрытие аэропорта на Пхукете с 10 апреля

Ранее полиция Пхукета сообщила о закрытии аэропорта на 20 дней

БАНГКОК, 30 марта. /ТАСС/. Власти таиландского курортного острова Пхукет подтвердили закрытие международного аэропорта из-за вспышки коронавируса нового типа с 10 по 30 апреля. Об этом говорится в распространенном в понедельник указе губернатора одноименной провинции.

В документе отмечается, что это решение принято "в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и ускорившимся распространением коронавируса в провинции Пхукет". "Закрыть международный аэропорт Пхукет с 10 по 30 апреля 2020 года или до иного особого распоряжения", - отмечается в постановлении.

Накануне полиция Пхукета сообщила о закрытии аэропорта на 20 дней. В этой связи стражи порядка попросили граждан заранее спланировать свои маршруты. В этот же день губернатор провинции принял решение закрыть с 30 марта по 30 апреля наземный контрольно-пропускной пункт и морские порты Пхукета в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Как отмечалось в правительственном постановлении, авиасообщение в этот период времени должно было сохранится.

В российском диппредставительстве в связи с закрытием аэропорта настоятельно рекомендовали всем гражданам РФ, "находящимся на острове Пхукет и планирующим возвращение в Россию через аэропорт Бангкок, заранее планировать свой маршрут до столицы Таиланда".

К настоящему моменту общее число инфицированных коронавирусом в королевстве превысило 1,5 тыс., из них 62 находятся на Пхукете, вылечились 127 человек, девять умерли. В Бангкоке и других городах до конца апреля закрыты все торговые центры и рынки, кроме супермаркетов и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости. С 26 марта власти ограничили въезд иностранцев на время действия чрезвычайного положения, которое продлится до 30 апреля. Исключение сделано для доставки грузов, дипломатических миссий, иностранцев, имеющих разрешение на работу в Таиланде, подданных королевства с разрешениями из посольств и справками о состоянии здоровья, а также лиц, совершающих поездки с одобрения премьер-министра.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1836 случаев заражения.

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ТаиландРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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