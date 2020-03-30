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Распространение коронавируса нового типа

В Краснодарском крае с 31 марта закроют все места массового пребывания людей

В прежнем режиме будут работать только пункты продажи товаров первой необходимости, а также объекты жизнеобеспечения

КРАСНОДАР, 30 марта. /ТАСС/. Все места массового скопления людей, кроме объектов жизнеобеспечения, будут со вторника закрыты в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

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"Вениамин Кондратьев потребовал ужесточить ограничительные меры для нераспространения коронавируса. В регионе будут закрыты все места массового пребывания людей. Исключения составят только объекты жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.

Будут полностью закрыты парки, скверы, набережные. Улица Красная в Краснодаре, которая является центральной в городе и в выходные дни становится пешеходной, на время нерабочей недели также будет закрыта для людей. В прежнем режиме будут работать только пункты продажи товаров первой необходимости.

"Выходные показали, что строительные магазины были переполнены, шквал посетителей в магазинах бытовой техники. Поэтому их тоже закрываем. Это жесткие меры, но по-другому мы никак не сможем препятствовать распространению вируса", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В пресс-службе добавили, что соответствующие изменения в постановление губернатора о введении режима повышенной готовности уже готовятся.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайРаспространение коронавируса нового типа
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