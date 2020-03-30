В Амурской области введены дополнительные ограничения из-за коронавируса

ТАСС, 30 марта. Власти Амурской области ввели дополнительные ограничения, направленные на борьбу с распространением новой коронавиурсной инфекции, сообщает пресс-служба правительства региона. В частности вводится обязательство для граждан от 65 лет соблюдать самоизоляцию.

На заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Амурской области были внесены поправки в постановление "О введении режима повышенной готовности". "Первое - обязать граждан старше 65 лет и имеющих определенные виды заболевания соблюдать режим изоляции на дому. Второе - в связи с изменением санитарно-эпидемиологической обстановки усилить меры безопасности в крупных объектах - в торгово-развлекательных центрах и торговых центрах, оставив в них работающими отделы, которые торгуют продуктами питания, а также расположенных там аптек и аптечных пунктов. Кроме этого, в перечень объектов, которые приостановили свою деятельность до 5 апреля - дополнительно включаются бани, салоны красоты, организации, которые оказывают парикмахерские услуги, косметические, массажные салоны, солярии и иные подобные организации", - приводит пресс-служба слова министра юстиции области Елены Акименко.

По словам губернатора Василия Орлова, это вынужденная мера. Власти отметили, что под предлогом торговли товарами первой необходимости коммерсанты начали открывать магазины, которые этими товарами никогда не торговали.