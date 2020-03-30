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В Грузии вводится всеобщий карантин

ТБИЛИСИ, 30 марта. /ТАСС/. Правительство Грузии в рамках предотвращения распространения нового коронавируса вводит всеобщий карантин на всей территории страны. Об этом в понедельник заявил на брифинге премьер-министр республики Георгий Гахария.

"Мы фактически объявляем всеобщий карантин, который начнется с завтрашнего утра, с 08:00 [07:00 мск]. Этот карантин означает следующее: полностью запрещается любое передвижение общественным транспортом, в том числе и метро, в городах, внутри муниципалитетов и между городами", - сказал Гахария.

Также вводится комендантский час на период режима чрезвычайного положения, он будет действовать каждый день с 21:00 до 06:00. 

"С 21:00 до 06:00 [с 20:00 мск до 05:00 мск] запрещается передвижение на общественном транспорте и пешком в городах в масштабах страны. Фактически это означает, что <...> объявляется так называемый комендантский час", - отметил Гахария.

Сотрудники министерства обороны и МВД Грузии установят пункты для контроля населения в Тбилиси и других крупных городах страны в рамках всеобщего карантина. 

"С целью проверки передвигающихся людей и контроля, а также предварительного термоскрининга будут обустроены контрольные пункты в следующих городах: Тбилиси, Батуми (Аджария), Кутаиси (край Имерети), Рустави (край Квемо-Картли), Поти, Зугдиди (край Самегрело - Верхняя Сванетия) и Гори (край Квемо-Картли) для контроля административных границ этих городов. Эти мероприятия будут осуществлять силы МВД и соответствующие ведомства министерства обороны", - сказал Гахария.

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