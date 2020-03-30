Новые поручения Владимира Путина в связи с коронавирусом. Главное

Президент России Владимир Путин провел совещание с полномочными представителями в федеральных округах. В рамках мероприятия глава государства дал несколько поручений в связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране.

Путин подчеркнул, что нужно принимать все необходимые меры для борьбы с вирусом, даже если некоторым они кажутся избыточными. Президент также отметил самоотдачу и профессионализм медиков, которые борются с коронавирусом.

Президент поручил:

свести данные о готовности российской медицины к борьбе с коронавирусом в единую базу;

развернуть новые центры диагностики коронавируса в государственных и частных медорганизациях;

коронавируса в государственных и частных медорганизациях; оперативно регистрировать новые тест-системы для выявления коронавируса;

для выявления коронавируса; создать дополнительный резерв лекарств, которые используются в борьбе с коронавирусом, и пополнять резерв аппаратов ИВЛ в стране;

в стране; привлечь практикантов и студентов медвузов к борьбе с коронавирусом;

к борьбе с коронавирусом; наладить работу по выявлению россиян, которые возвращаются из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусом;

полпредам лично контролировать работу по помощи пожилым людям, а также контролировать ситуацию с ценами на продовольствие, лекарства и средства индивидуальной защиты;

предусмотреть удаленную работу и гибкие графики в органах власти и на непрерывных производствах;

создать в каждом регионе свой список системно значимых предприятий;

ускорить выделение средств на кредитование бизнеса в регионах;

сформировать комплекс мер для обеспечения устойчивости бюджетов регионов.

Глава государства также потребовал: