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Распространение коронавируса нового типа

Новые поручения Владимира Путина в связи с коронавирусом. Главное

Президент подчеркнул, что нужно принимать все необходимые меры для борьбы с пандемией, даже если некоторым они кажутся избыточными

Президент России Владимир Путин провел совещание с полномочными представителями в федеральных округах. В рамках мероприятия глава государства дал несколько поручений в связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране.

Путин подчеркнул, что нужно принимать все необходимые меры для борьбы с вирусом, даже если некоторым они кажутся избыточными. Президент также отметил самоотдачу и профессионализм медиков, которые борются с коронавирусом.

Президент поручил:

  • свести данные о готовности российской медицины к борьбе с коронавирусом в единую базу; 
  • развернуть новые центры диагностики коронавируса в государственных и частных медорганизациях;
  • оперативно регистрировать новые тест-системы для выявления коронавируса;
  • создать дополнительный резерв лекарств, которые используются в борьбе с коронавирусом, и пополнять резерв аппаратов ИВЛ в стране;
  • привлечь практикантов и студентов медвузов к борьбе с коронавирусом;
  • наладить работу по выявлению россиян, которые возвращаются из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусом;
  • полпредам лично контролировать работу по помощи пожилым людям, а также контролировать ситуацию с ценами на продовольствие, лекарства и средства индивидуальной защиты;
  • предусмотреть удаленную работу и гибкие графики в органах власти и на непрерывных производствах;
  • создать в каждом регионе свой список системно значимых предприятий;
  • ускорить выделение средств на кредитование бизнеса в регионах;
  • сформировать комплекс мер для обеспечения устойчивости бюджетов регионов.

Глава государства также потребовал:

  • обоснованных и профессиональных действий в борьбе с коронавирусом;
  • не допускать локальных сбоев в розничном сегменте торговли и жестко пресекать любые факты спекуляции и взвинчивания цен.
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
Путин: полпреды и губернаторы должны лично контролировать поддержку пожилых граждан
Президент подчеркнул, что важно обеспечить им поддержку, медицинскую помощь и контроль состояния здоровья, доставку продуктов, лекарств и других необходимых вещей
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