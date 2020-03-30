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Распространение коронавируса нового типа
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Путин назвал оправданным введение режима самоизоляции в Москве и Подмосковье

Также президент назвал преступной халатностью факты недостаточного контроля за соблюдением ограничительных мер в связи с коронавирусом
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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал в понедельник оправданным введение режима самоизоляции для жителей Москвы и Подмосковья.

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"В Москве и Московской области для жителей введен режим ограничения и самоизоляции. Эта мера оправдана и необходима для огромной, многомиллионной агломерации, которая первой столкнулась с распространением коронавируса", - заявил президент на совещании со своими полномочными представителями в федеральных округах РФ.

Глава государства попросил "москвичей и жителей Подмосковья отнестись к этим вынужденным, но абсолютно необходимым шагам, к профилактическим и ограничительным мерам со всей серьезностью и с полной ответственностью".

"Речь сейчас о вашем здоровье, о безопасности и жизни тех, кто находится рядом с вами", - указал Путин.

Владимир Путин также назвал преступной халатностью факты недостаточного контроля за соблюдением ограничительных мер в связи с коронавирусом. На совещании со своими полномочными представителями в федеральных округах РФ он напомнил о ранее принятых мерах, которые по всей стране ограничивают работу учреждений, связанных с массовым пребыванием людей, среди которых клубы, кинотеатры, торгово-развлекательные центры и прочее.

"Вместе с тем, к сожалению, далеко не везде такой режим соблюдается, а местные власти закрывают глаза на подобные случаи. Считаю, что это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла. Это преступная халатность. Так и вы должны к этому относиться", - заявил российский лидер, обращаясь к полпредам.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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