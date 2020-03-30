В Ленобласти вводится ограничение на выезд за пределы района проживания

"Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории Ленинградской области, в границах районов проживания", - сказал Дрозденко на совещании с главами районов.

Он пояснил, исключение будут составлять лица, которые относятся к категориям работников, указанных в пункте два указа президента РФ номер 206 от 25 марта. В указе президента говорится о работниках непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, которые занимаются поставкой продуктов питания для населения, учреждений, сотрудники которых выполняют неотложные работы.

"При этом работающим гражданам нужно иметь паспорт и справку, что они находятся на работе предприятия, которому работа разрешена. Остальные граждане должны иметь удостоверение личности и документ, подтверждающий проживание. То есть все граждане, условно говоря, Киришского района, имеют право до особого распоряжения передвигаться в границах Киришского района и не более того, если на то нет особых причин", - сказал Дрозденко.

Режим полной изоляции

Власти региона ввели режим полной изоляции для граничащего с Петербургом города Мурино, где есть зараженные коронавирусом.

"Ввести режим изоляции в Мурино, где у нас появились первые заболевшие коронаврусом. Нужно определиться, каким образом мы будем впускать и выпускать из города жителей, чтобы они могли ездить на работу или по иным надобностям", - сказал Дрозденко.

В новость внесены изменения (16:54 мск) - добавлены подробности.