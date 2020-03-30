{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

СМИ: первый самолет с 10 млн медицинских масок из Китая прибыл в парижский аэропорт

Эта первая партия из 1 млрд заказанных французскими властями этих средств защиты от коронавируса

ПАРИЖ, 30 марта. /ТАСС/. Транспортный самолет "Антонов-124" с грузом в 10 млн медицинских масок приземлился в понедельник в расположенном недалеко от Парижа аэропорту Ватри (департамент Марна, северо-восток). Об этом сообщил телеканал BFM.

Эта первая партия из 1 млрд заказанных недавно французскими властями этих средств защиты от коронавируса. Как сообщил в субботу премьер-министр Франции Эдуар Филипп, власти страны "организуют авиамост для доставки из Китая крупных партий защитных масок". Предусмотрено, что Франция будет принимать по 4 российских самолета в неделю с таким грузом из Китая.

Самолет российской авиатранспортной компании "Волга-Днепр" был зафрахтован французской логистической холдинговой компанией Geodis. Контракт предполагает перевозки в течение месяца с возможностью продления на месяц или более. Самолеты будут совершать рейсы из Шанхая и Шэньчжэня, совершая посадку в Красноярске для дозаправки.

Как сообщил в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран, медицинский персонал страны, ведущий борьбу против пандемии коронавируса, еженедельно нуждается в 40 млн защитных масок. Одновременно с массовыми закупками в Китае Франция разворачивает их производство и на своих предприятиях.

Теги
КитайФранцияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Путин: полпреды и губернаторы должны лично контролировать поддержку пожилых граждан
Президент подчеркнул, что важно обеспечить им поддержку, медицинскую помощь и контроль состояния здоровья, доставку продуктов, лекарств и других необходимых вещей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС