СМИ: первый самолет с 10 млн медицинских масок из Китая прибыл в парижский аэропорт

ПАРИЖ, 30 марта. /ТАСС/. Транспортный самолет "Антонов-124" с грузом в 10 млн медицинских масок приземлился в понедельник в расположенном недалеко от Парижа аэропорту Ватри (департамент Марна, северо-восток). Об этом сообщил телеканал BFM.

Эта первая партия из 1 млрд заказанных недавно французскими властями этих средств защиты от коронавируса. Как сообщил в субботу премьер-министр Франции Эдуар Филипп, власти страны "организуют авиамост для доставки из Китая крупных партий защитных масок". Предусмотрено, что Франция будет принимать по 4 российских самолета в неделю с таким грузом из Китая.

Самолет российской авиатранспортной компании "Волга-Днепр" был зафрахтован французской логистической холдинговой компанией Geodis. Контракт предполагает перевозки в течение месяца с возможностью продления на месяц или более. Самолеты будут совершать рейсы из Шанхая и Шэньчжэня, совершая посадку в Красноярске для дозаправки.

Как сообщил в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран, медицинский персонал страны, ведущий борьбу против пандемии коронавируса, еженедельно нуждается в 40 млн защитных масок. Одновременно с массовыми закупками в Китае Франция разворачивает их производство и на своих предприятиях.