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Распространение коронавируса нового типа

В Испании заявили о приближении пика распространения коронавируса в стране

По словам министра здравоохранения Сальвадора Ильа, с 25 марта наблюдается устойчивая тенденция стабилизации эпидемической кривой

МАДРИД, 30 марта. /ТАСС/. Власти Испании полагают, что пик распространения коронавируса в стране наступит в ближайшее время. Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения королевства Сальвадор Ильа.

"Если мы уже не находимся на пике, то очень близки, - уточнил он. - С 25 марта мы наблюдаем устойчивую тенденцию стабилизации эпидемической кривой". По словам главы ведомства, "сегодняшний прирост [числа случаев заболевания] составил 8%". Ильа пояснил, что ежедневно в стране делается около 15 тыс. - 20 тыс. тестов на коронавирус.

Всего в Испании было обнаружено свыше 85 тыс. инфицированных, 7 340 человек умерли. Таким образом, число заболевших в королевстве превысило количество выявленных случаев в Китае. Сейчас в Испании введен режим повышенной готовности. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

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ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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