Путин отметил самоотдачу, профессионализм и дисциплину медиков, борющихся с коронавирусом

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Медицинские работники России, борющиеся с коронавирусом, проявляют удивительную самоотдачу, профессионализм и дисциплину, и нуждаются в поддержке. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.

"Я вижу, что наши медики проявляют в подавляющем большинстве случаев удивительную самоотдачу, профессионализм и дисциплину. Надо их поддержать", - сказал глава государства, подчеркнув, что "кадрового дефицита при любом развитии ситуации быть не должно".