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Распространение коронавируса нового типа

Путин отметил самоотдачу, профессионализм и дисциплину медиков, борющихся с коронавирусом

Глава государства подчеркнул, что "кадрового дефицита при любом развитии ситуации быть не должно"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Медицинские работники России, борющиеся с коронавирусом, проявляют удивительную самоотдачу, профессионализм и дисциплину, и нуждаются в поддержке. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.

"Я вижу, что наши медики проявляют в подавляющем большинстве случаев удивительную самоотдачу, профессионализм и дисциплину. Надо их поддержать", - сказал глава государства, подчеркнув, что "кадрового дефицита при любом развитии ситуации быть не должно".

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Путин, Владимир ВладимировичРаспространение коронавируса нового типа
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