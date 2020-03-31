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Пандемия коронавируса нового типа

Facebook выделит $100 млн на поддержку журналистов в условиях пандемии коронавируса

Из них $25 млн - гранты финансирования местных новостей в рамках проекта Facebook Journalistics, оставшиеся $75 млн пойдут на покрытие маркетинговых расходов издателей по всему миру

ТАСС, 31 марта. Американская корпорация Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, объявила о выделении $100 млн на поддержку представителей средств массовой информации, пострадавших от распространения в мире коронавируса нового типа и связанных с этим ограничительных мер. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в понедельник на ее сайте.

"Сегодня мы объявляем о выделении дополнительных денежных средств в размере $100 млн на поддержку журналистов. Из них $25 млн - в виде грантов быстрого финансирования местных новостей в рамках проекта Facebook Journalistics, оставшиеся $75 млн пойдут на покрытие маркетинговых расходов издателей по всему миру в то время, когда их доходы от рекламы снижаются", - говорится в заявлении компании.

Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. 27 марта глава американской компании Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан вместе с благотворительным фондом одного из основателей Microsoft Билла Гейтса объявили о том, что направят $25 млн на исследование препаратов, которые могут помочь заразившимся коронавирусом. Как констатировала Чан, она и ее супруг по линии их фонда Chan Zuckerberg Initiative профинансируют инициативу по "проверке всех известных лекарств на предмет того, могут ли они быть эффективны против коронавируса".

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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