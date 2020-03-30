Верховный суд будет продлевать сроки рассмотрения гражданских дел в связи с коронавирусом

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Судьи Верховного суда РФ будут изыскивать возможности для продления или восстановления процессуальных сроков рассмотрения гражданских дел в связи с коронавирусной инфекцией в рамках действующего законодательства. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ВС РФ.

"Сроки ограничены действующим гражданским процессуальным кодексом, а вносить изменения в законы - это не компетенция Верховного суда. Однако судьи будут стараться находить возможности продлевать сроки в рамках действующего законодательства, а в некоторых случаях, как, например, при обжаловании отказа конкурсного управляющего о включении в реестр требований дольщиков о передаче жилых помещений закон позволяет восстановить сроки обжалования в случае наличия чрезвычайных обстоятельств. В любом случае, по каждому делу решение будет приниматься в индивидуальном порядке", - сказали в пресс-службе.

Президиумы Верховного суда и Совета судей РФ из-за коронавируса ввели ограничения в работе судов с 19 марта до 10 апреля. Судам рекомендовано рассматривать только категории дел безотлагательного характера либо дела, рассматриваемые в порядке приказного или упрощенного производства (где решение выносится без присутствия сторон - прим. ТАСС). Ограничен доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов, приостановлен личный прием граждан - документы в суды рекомендовано подавать только через электронные приемные судов или по почте, а при наличии технической возможности судам предложено рассматривать дела с применением видео-конференц-связи.

Кроме того президент России Владимир Путин объявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в РФ будет нерабочей , однако зарплаты будут сохранены. Такой режим не коснется государственных органов, фондов, госслужащих, организаций, связанных с промышленностью и продуктами питания, а также аптечных и медицинских организаций. Также выходные не коснутся организаций, выполняющих неотложные работы.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.