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Распространение коронавируса нового типа

К борьбе с коронавирусом могут быть привлечены профессора и студенты медвузов

Как отметил президент РФ Владимир Путин, нагрузка на медицинских специалистов в связи с распространением коронавируса серьезно возрастет

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Борьба с коронавирусом в РФ может потребовать участия непрофильных врачей, преподавателей и студентов медицинских вузов. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.

По его словам, нагрузка на профильных специалистов - пульмонологов, реаниматологов, терапевтов, сотрудников бригад скорой помощи - в связи с распространением инфекции серьезно возрастет. "Поэтому уже сейчас продумайте с коллегами меры по подключению к работе врачей других специальностей, а также, если это потребуется, ординаторов, профессоров, преподавателей медицинских учебных заведений", - поручил Путин полпредам. Он добавил, что "не менее важно обеспечение необходимого состава среднего медицинского персонала, в том числе с привлечением практикантов и студентов" медвузов.

"В свою очередь постоянно отслеживайте, чтобы все выплаты, связанные с особым режимом работы врачей, медсестер, другого медперсонала, работников служб скорой помощи проводились строго в срок. Необходимые ресурсы для этого выделены", - сказал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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