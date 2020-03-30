Самоизоляция и нерабочая неделя. Главное о коронавирусе за 30 марта

Россия
- Всего случаев заражения — 1836, из них новых — 302.
- В стране началась нерабочая неделя.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать введение дополнительных мер по самоизоляции по примеру Москвы и Московской области. Некоторые регионы уже ввели такой режим. Кабмин выделил 77 регионам 33,4 млрд рублей на оснащение больниц.
- Президент России Владимир Путин назвал оправданным введение режима самоизоляции для жителей Москвы и Подмосковья. Он поручил пополнить резервы лекарств для борьбы с коронавирусом и аппаратов ИВЛ. О других поручениях по теме читайте здесь.
- Тест Игоря Николаева на коронавирус дал отрицательный результат.
Москва
- Всего случаев заражения — 1226, из них новых — 212.
- Для всех жителей столицы вне зависимости от возраста начал действовать режим самоизоляции. Подробнее о правилах читайте здесь, ответы на основные вопросы здесь.
- В столичных СИЗО ограничили посещения адвокатами арестованных.
- Центры госуслуг "Мои Документы" перестали принимать посетителей.
Мир
- Всего заразились — более 723 тыс., умерли — более 34 тыс. (4,83%).
- Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило число инфицированных в Китае.
- Принц Чарльз, у которого ранее было подтверждено заражение коронавирусом, завершил период семидневной самоизоляции.
- Испанский оперный певец Пласидо Доминго, у которого был коронавирус, выписан из больницы.
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