Путин поручил правительству создать координационный орган для планирования приема в вузы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября создать координационный орган с участием властей и крупнейших работодателей регионов для планирования целевого обучения и распределения контрольных цифр приема в вузы. Об этом говорится в утвержденном главой государства перечне поручений по итогам совместного расширенного заседания президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию, состоявшегося 6 февраля.

"Правительству Российской Федерации: <…> [поручается] создание <...> координационного органа с участием представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и крупнейших работодателей для решения вопросов, касающихся планирования и распределения контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования, установления квоты приема на целевое обучение. Срок - 1 сентября 2020 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля в понедельник.

Президент также рекомендовал создать при высших должностных лицах субъектов координационные или совещательные органы по вопросам высшего образования и науки.

Среди поручений правительству по развитию науки и образования в регионах - актуализировать порядок установления контрольных цифр приема на обучение за счет федерального бюджета и квот приема на целевое обучение, предусмотрев согласование этих параметров органами государственной власти субъектов Федерации, а также расширить практику заключения договоров о целевом обучении со студентами в целях обеспечения потребностей экономики регионов. Кроме того, президент поручил правительству координировать мероприятия нацпроекта "Наука" по созданию научно-образовательных и научных центров мирового уровня, а также сети уникальных установок класса "мегасайенс" с рядом других нацпроектов.

"В целях создания объектов жилищного строительства, социальной и транспортной инфраструктуры для привлечения и комфортного проживания обучающихся и работников образовательных и научных организаций обеспечить координацию мероприятий, предусмотренных национальным проектом "Наука", по созданию научно-образовательных и научных центров мирового уровня, сети уникальных установок класса "мегасайенс" и мероприятий, предусмотренных национальными проектами "Образование", "Жилье и городская среда" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в документе.