В Новгородской области для жителей в самоизоляции запустили онлайн-проект #Культура_ряДОМ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 марта. /ТАСС/. Специалисты Минкультуры Новгородской области разработали и запустили в регионе онлайн-проект #Культура_ряДОМ. Местные артисты, художники, мастера декоративно-прикладного искусства записывают ролики для тех, кто находится на самоизоляции, и публикуют их в социальных сетях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Новгородской области в понедельник.

"Онлайн-проект #Культура_ряДОМ, разработанный Министерством культуры Новгородской области, стартовал сегодня, 30 марта. Теперь ежедневно во всех социальных сетях министерства будут выкладываться видеоролики с участием деятелей культуры региона. Артисты театра драмы и областной филармонии, художники, мастера декоративно- прикладного творчества, писатели, а также студенты колледжа искусств будут проводить онлайн-мастер-классы, устраивать онлайн выступления, рассказывать, чем они сами занимаются в режиме самоизоляции", - сказал собеседник агентства.

Также он пояснил, что проект создали и специально запустили в регионе в начале нерабочей недели, чтобы жители региона могли с помощью советов новгородских артистов выбрать новое интересное для себя творческое хобби и не скучать дома. Первый ролик, опубликованный в соцсети в рамках проекта, записал солист Новгородской областной филармонии.

"Радует, что новгородские деятели культуры и искусства решили поддержать акцию. В этот непростой период они дарят людям свое искусство и помогают не расставаться с культурой, осваивают современные формы взаимодействия со зрителем и напоминают им о вечных ценностях", - передает пресс-служба слова зампреда правительства Новгородской области Елены Кириловой.

По данным на 30 марта, опубликованным на сайте регионального Роспотребнадзора, в Новгородской области на новый коронавирус обследовано 890 человек, под наблюдением находятся 706 человек. В регионе зафиксированы три подтвержденных случая заражения, состояние всех зараженных стабильное.