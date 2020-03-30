В двух городах и двух районах Якутии начал действовать режим полной самоизоляции

ЯКУТСК, 30 марта. /ТАСС/. Режим полной самоизоляции вводится в городских округах Якутск и Жатай, а также в Нерюнгринском и Мирнинском районах Якутии из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщили в понедельник журналистам в региональном оперативном штабе по коронавирусу. Всего в республике 34 района и два городских округа.

В Якутии подтверждено 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией, это самое большое число среди регионов Дальнего Востока. Как пояснили в оперативном штабе, Якутск, Жатай, Нерюнгринский и Мирнинский районы "являются воротами в республику", где существует или отмечается высокий риск проникновения коронавируса.

Указ о введении режима полной самоизоляции подписал глава Якутии Айсен Николаев. Как сообщил он в понедельник в своем обращении к жителям, действие режима начинается с 30 марта. "С этого времени жители Якутска, Жатая и двух районов, в которых введен режим полной самоизоляции, не должны покидать свои дома, за исключением крайней необходимости. Можно пойти на работу тем, кто по долгу службы обязан это делать. Можно выйти в ближайший магазин, вынести мусор, выгулять домашних животных, но строго вблизи своих домов", - уточнили в штабе.

Также с 31 марта по 6 апреля в этих муниципальных образованиях запрещается продажа алкоголя. Местным администрациям рекомендовано ограничить работу общественного транспорта. "Сейчас главное и единственно важное - это здоровье людей, - привели в штабе слова Николаева. - Мы вместе должны остановить опасную болезнь прямо сейчас, не дать ей распространиться дальше".