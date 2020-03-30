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Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля

Согласно подписанному указу, на военную службу призовут 135 тыс. человек
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в РФ 135 тыс. человек с 1 апреля. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2020 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих… призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек", - говорится в указе.

Прошлой весной в ряды российской армии было также призвано 135 тысяч человек. Документом также предписано "осуществить <…> увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек".

Ранее в Кремле отмечали, что изучат вопрос о возможности переноса весеннего призыва в армию на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, призывники пройдут обязательный двухнедельных карантин после прибытия в воинские части.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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