Реестр недееспособных лиц: что это и чем он будет полезен

Законопроект о создании новой электронной базы данных - реестра недееспособных и ограниченно дееспособных лиц - был внесен на рассмотрение Госдумы 19 марта. Отвечать за формирование и дальнейшую работу реестра, по задумке авторов инициативы, будет Федеральная нотариальная палата.

Новый реестр

Задача нового реестра - собрать воедино достоверную и актуальную информацию о факте признания того или иного человека недееспособным или ограниченно дееспособным и обеспечить всех заинтересованных лиц оперативным доступом к ней.

Решение о признании человека недееспособным или ограниченно дееспособным принимается исключительно судом и существенно ограничивает его в совершении юридически значимых действий, к примеру в распоряжении недвижимостью. Статус недееспособного может получить человек, который вследствие какого-либо психического расстройства не способен осознавать смысл своих действий и предусматривать последствия решений. Ограниченно дееспособным может быть признан человек с алкогольной или наркотической зависимостью, из-за которой он ставит своих близких родственников в трудное материальное положение.

Сегодня такие судебные решения фиксируются в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) - как дополнительные сведения о собственнике объекта недвижимости. Однако практика показывает, что такая система учета данных о недееспособности недостаточно эффективна. В силу специфики и в целом иного назначения ЕГРН, такой вариант регистрации данных не может гарантировать полноту и актуальность сведений, а также своевременный доступ к ним всех заинтересованных лиц.

Доступ к информации о дееспособности человека есть только у ограниченного круга лиц. К примеру, участник сделки с недвижимостью только с помощью нотариуса сможет убедиться, что вторая сторона договора дееспособна. А если сделка совершается в простой письменной форме, факт дееспособности в принципе не проверяется.

Более того, сам механизм работы этой базы несовершенен, не учитывает многих аспектов. Например, в ЕГРН информация о дееспособности ищется по объекту права (жилому дому или земельному участку), а не по человеку. Получается, если при внесении в базу данных информации о том, что данный гражданин недееспособен, у него в собственности не было недвижимости, информация о его психическом здоровье не указывается нигде. Плюс ко всему, в ЕГРН не вносят информацию об опекунах и попечителях, что очень важно.

Выбор Федеральной нотариальной палаты в качестве оператора нового социально значимого реестра объясняется авторами законопроекта несколькими причинами. Во-первых, ФНП уже несколько лет обеспечивает бесперебойную работу сразу нескольких реестров, которые уже стали важными составляющими безопасности, стабильности и комфорта сделок и других правоотношений: реестр уведомлений о залоге движимого имущества, реестр отмененных доверенностей, реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью, реестр наследственных дел и другие.

Во-вторых, благодаря Единой информационной системе нотариата данные всех этих реестров гарантированно достоверны, актуальны и надежно защищены. На основе сведений реестров ЕИС успешно функционируют публичные онлайн-сервисы нотариата, с помощью которых любой желающий может за пару минут совершенно бесплатно убедиться, к примеру, в залоговой чистоте приобретаемого автомобиля или в актуальности доверенности своего контрагента.

В-третьих, учитывая очень высокие требования к соблюдению нотариальной тайны, у нотариата как раз есть большой опыт в создании электронных реестров, которые надежно защищают сведения от несанкционированного доступа, при этом позволяют так или иначе получать информацию этих реестров тем, кто имеет на это право.

Полезная инициатива

Все реестры ЕИС нотариата ведутся с соблюдением требований законодательства в области персональных данных и защиты информации. Следовать этим требованиям важно в том числе и в ситуациях, когда речь идет об осуществлении доступа к данным о признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным на основе судебного решения.

Назначение нотариата оператором очередного реестра не повлечет за собой новых расходов бюджетных средств. Техническую разработку и дальнейшее функционирование этого реестра, как и всех остальных реестров ФНП, будут осуществлять исключительно на средства самого нотариата.

По мнению главы ФНП Константина Корсика, создание реестра недееспособных лиц - "крайне полезная инициатива, которая направлена на повышение безопасности и стабильности гражданского оборота".

Корсик также отметил, что нотариат неоднократно доказывал способность самостоятельно создавать эффективные механизмы регистрации юридически значимых сведений. В свою очередь, Единая информационная система нотариата уже несколько лет выступает надежной базой для работы таких реестров.

Рядовым гражданам полноценный и достоверный реестр недееспособных и ограниченно дееспособных лиц поможет, прежде всего, избежать ситуаций, когда участник сделки не знал о недееспособности второй стороны договора и в результате столкнулся с оспариванием такой сделки.

Своевременно установленный факт ограничения в плане дееспособности лица позволит защитить его интересы как человека, который физически не может верно оценить суть заключаемой сделки, ее последствия для себя и своего имущества. Таким образом, нотариальный реестр недееспособных и ограниченно дееспособных лиц даст возможность повысить защиту прав граждан, снизить риски возникновения правового конфликта и оспоримости сделки.