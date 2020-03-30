{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Режим самоизоляции введен с 30 марта для жителей Архангельской области

Кроме того, гражданам рекомендуют соблюдать дистанцию друг от друга не менее 1,5 м

АРХАНГЕЛЬСК, 30 марта. /ТАСС/. Власти Архангельской области в понедельник ввели режим самоизоляции граждан на территории региона. Об этом говорится в изменениях в указ от 17 марта 2020 года губернатора Игоря Орлова, сообщили ТАСС в регионально оперативном штабе по коронавирусу.

"Губернатор области утвердил изменения в указ от 17 марта 2020 года о введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности. Гражданам предписано не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания (пребывания)", - уточнили в оперативном штабе.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Ограничения вводятся с момента опубликования. Граждане обязаны соблюдать дистанцию друг от друга не менее 1,5 м, в том числе в общественных местах и общественном транспорте.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАрктика сегодняАрхангельская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Автомобили для оказания помощи пенсионерам будут выделены волонтерам в КЧР
Глава регион Рашид Темрезов также призвал граждан старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС