Режим самоизоляции введен с 30 марта для жителей Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 30 марта. /ТАСС/. Власти Архангельской области в понедельник ввели режим самоизоляции граждан на территории региона. Об этом говорится в изменениях в указ от 17 марта 2020 года губернатора Игоря Орлова, сообщили ТАСС в регионально оперативном штабе по коронавирусу.

"Губернатор области утвердил изменения в указ от 17 марта 2020 года о введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности. Гражданам предписано не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания (пребывания)", - уточнили в оперативном штабе.