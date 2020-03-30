Россиянам напомнили об индексации социальной пенсии с 1 апреля на 6,1%

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил, что с 1 апреля индексируются социальные пенсии на 6,1%, получателями которой являются 3,2 млн россиян.

"Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля индексируются на 6,1% - в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за 2019 год", - сообщается в понедельник на сайте ПФР.

Повышение затрагивает 3,8 млн пенсионеров, включая 3,2 млн получателей социальной пенсии, большинство из которых получает ее в связи с инвалидностью (2,1 млн пенсионеров) и в связи с потерей кормильца (1 млн пенсионеров).

Одновременно с социальными индексируются пенсии участников Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей и так далее.

Средний размер социальной пенсии после индексации составит 9,85 тыс. рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам вырастет до 14,5 тыс. рублей, социальной пенсии инвалидам с детства первой группы - до 14,6 тыс. рублей.

Пенсия участников Великой Отечественной войны, которые имеют право одновременно на страховую и государственную пенсии, в среднем вырастет до 39,8 тыс. рублей. Пенсия инвалидов вследствие военной травмы после индексации увеличится в среднем до 32,3 тыс. рублей, уточнили в ПФР.