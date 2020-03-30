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75-летие Победы

В Волгоградской области высадят 600 тыс. молодых деревьев по акции "Сад памяти"

Сейчас в регионе высажено 200 тыс. саженцев

ВОЛГОГРАД, 30 марта. /ТАСС/. Власти Волгоградской области планируют высадить 600 тыс. вязов, акации, ясеня и других молодых деревьев по акции "Сад памяти", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В регионе уже высажено 200 тыс. саженцев, сообщили журналистам в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

"В лесном фонде региона с 18 марта, когда в честь 75-летию Победы в Великой Отечественной войне началась международная акция "Сад памяти", работники лесничеств высадили более 200 тыс. сеянцев. В рамках акции в области в городских парках, скверах, на землях лесного фонда, запланировано высадить 600 тыс. саженцев на 68 участках. Завершится экологический проект высадкой деревьев в Волгограде на Мамаевом кургане 22 июня", - сказала ТАСС представитель облкомприроды.

Она уточнила, что 68 участков - это и есть "Сады памяти". На 19 лесных участках, где высажены 200 тыс. сеянцев ясеня, акации, сосны и вяза, "Сады памяти" уже открыты.

В России Международная акция "Сад памяти", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 18 марта в восьми городах. Уже в первый день было высажено в общей сложности 136 тыс. саженцев. Высадка 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне пройдет на 10 тыс. участках, где можно передать историю своей семьи детям и внукам, куда можно приходить чтить своих павших родственников. Завершится мероприятие 22 июня.

Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых в рамках нацпроекта "Экология" - сохранение зеленого фонда страны.

Теги
РоссияВолгоградская область75-летие Победы
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