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Распространение коронавируса нового типа
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ОНК: адвокатам ограничили посещения СИЗО из-за коронавируса

Как сообщили в комиссии, свидания также запретили
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Администрация столичных СИЗО ограничила посещения арестантов адвокатами в связи с распространением коронавирусной инфекции, а сами изоляторы переведены на казарменный режим. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

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"В связи с коронавирусом московские изоляторы перешли на казарменный режим. Сотрудники будут посменно работать там без выходных в течение 14 суток. Свидания также запрещаются. Для адвокатов введено ограничение на посещение изоляторов, им будут измерять температуру, при выявлении признаков заболевания их не пустят", - сказал Мельников.

По его словам, также в СИЗО больше не будут принимать посылки от родственников заключенных. При этом последние смогут делать заказы в интернет-магазине.

Мельников сообщил, что эти меры приняты руководством ФСИН до тех пор, пока ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ не стабилизируется.

 

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