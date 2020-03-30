Более 20 тыс. россиян в Таиланде изъявили желание вернуться на родину

БАНГКОК, 30 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Таиланде получило порядка 20,8 тыс. заявок от российских граждан, которые планируют вернуться на родину на фоне эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Об этом сообщил в понедельник посол России в королевстве Евгений Томихин.

"Мы получили порядка 20,8 тыс. обращений от людей, которые оказались в данной ситуации, - рассказал он российским журналистам. - Меньше половины из них - это те, у кого были отменены обратные рейсы, поскольку билеты приобретались у авиакомпаний третьих стран".

"Больше всего наших соотечественников находится на Пхукете и в прилегающих провинциях - 8 тыс. человек, в Паттайе и соседних районах - примерно 5 тыс., в Бангкоке и Хуахине, а также на островах Самуи и Пханган - по 2,2 тыс. Еще примерно 2,5 тыс. человек рассредоточены по остальной территории Таиланда", - добавил дипломат.

С 30 марта диппредставительство прекратило принимать заявки на внесение в список россиян, временно находящихся в королевстве.

Обратные рейсы

По словам Томихина, в начале марта в стране находилось примерно 70 тыс. россиян. "Примерно 40 тыс. из них - как раз организованные туристы, которые были доставлены сюда чартерами из самых разных городов России. Когда ситуация стала обостряться, большинство людей вернулось на родину", - пояснил он.

С 28 по 31 марта ежедневно из Бангкока вылетает по два рейса авиакомпании "Аэрофлот". На этих самолетах страну покинут почти 3 тыс. россиян. "За выходные дни улетели 564 и 679 пассажиров или более 1200 человек. В понедельник вылетели 554 человека, во вторник ожидается еще два рейса", - пояснил он.

"В последние дни, по информации "Аэрофлота", авиакомпания Thai Airways ("Тайские авиалинии") стала переоформлять свои билеты на рейсы российского перевозчика, - отметил Томихин. - Уже порядка 50 человек улетели таким образом, поскольку, как известно, Thai Airways отменила все международные рейсы".

Визовый вопрос

"Часть наших граждан, которые не имели обратных билетов, но стараются их приобрести, попадают в группу риска, поскольку срок их пребывания в Таиланде может оказаться дольше, чем дата отбытия на родину, - сообщил посол. - Все наши граждане, обращающиеся в диппредставительство с этой проблемой, я надеюсь, получат в ближайшие дни необходимое содействие".

Томихин указал, что дипломаты активно общались с местной иммиграционной службой, чтобы максимально облегчить условия людям, которые не могут вернуться вовремя в Россию из-за нарушения авиасообщения. "Таиландская сторона будет продлевать срок их пребывания на 30 дней. Мы всем говорим о том, что это будет однократное продление срока пребывания, срок дается для того, чтобы люди могли решить вопрос с возвращением на родину", - пояснил посол.

Он подчеркнул, что на данном этапе речь об эвакуации не идет, поскольку обеспечено авиасообщение в виде многочисленных вывозных рейсов. "Мы надеемся, что в течение этой недели значительная часть наших соотечественников сможет вернуться на родину", - подытожил он.

Коронавирус в Таиланде

К настоящему моменту общее число инфицированных коронавирусом в королевстве превысило 1,5 тыс., вылечились 127 человек, девять умерли. В Бангкоке и других городах до конца апреля закрыты все торговые центры и рынки, кроме супермаркетов и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости. С 26 марта власти ограничили въезд иностранцев на время действия чрезвычайного положения, которое продлится до 30 апреля. Исключение сделано для доставки грузов, дипломатических миссий, иностранцев, имеющих разрешение на работу в Таиланде, подданных королевства с разрешениями из посольств и справками о состоянии здоровья, а также для лиц, совершающих поездки с одобрения премьер-министра.

Губернатор провинции Пхукет принял решение закрыть с 30 марта по 30 апреля наземный контрольно-пропускной пункт и морские порты острова. Как отмечалось в правительственном постановлении, авиасообщение в этот период времени должно было сохраниться. Однако местные власти спустя некоторое время решили закрыть международный аэропорт Пхукет с 10 по 30 апреля. В российском диппредставительстве в связи с закрытием острова настоятельно рекомендовали всем гражданам РФ, находящимся на Пхукете и собирающимся вернуться в Россию через аэропорт в Бангкоке, заранее планировать свой маршрут до столицы Таиланда.