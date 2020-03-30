Путин присвоил звание Героя России посмертно комдиву Шаймуратову

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно генерал-майору Мингалею Шаймуратову, комдиву легендарной Башкирской кавалерийской дивизии, погибшему в 1943 году под Дебальцево. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., присвоить звание Героя Российской Федерации Шаймуратову Мингалею Миназовичу - генерал-майору (посмертно)", - говорится в указе.

Шаймуратов родился в 1899 году в деревне Биштяки, теперь - деревня Шаймуратово в Кармаскалинском районе Башкирии. За годы войны возглавляемая им 112-я Башкирская кавалерийская дивизия прошла от Дона до Эльбы свыше 4 тыс. километров, 78 ее воинов стали Героями Советского Союза и пятеро - полными кавалерами Ордена Славы. Шаймуратов погиб 23 февраля 1943 года на территории нынешней Луганской области при выходе полка из рейда по тылам противника. Генерал-майор был награжден орденом Красной Звезды в 1943 году посмертно.

В мае 2010 года в Парке Победы Уфы на Аллее славы был установлен бюст генерала, именем героя названы его родная деревня, открыт музей, о легендарной дивизии изданы книги, очерки, создан документальный фильм- драма "Генерал". В сентябре 2015 года в деревне Шаймуратово был открыт памятник комдиву, где он изображен верхом на коне.