Число случаев заражения коронавирусом в Италии с начала эпидемии превысило 100 тыс.

РИМ, 30 марта. /ТАСС/. Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания и его последствий в Италии за сутки составило 812 человек, превысив 11 тыс. с начала эпидемии. Общее число заразившихся превысило 100 тыс. человек, сообщили в понедельник в Департаменте гражданской защиты.

При этом за последние сутки зарегистрировано рекордно низкое число новых случаев заражения - 1 648 (обычно выявлялось более 3 тыс. случаев), а также рекордно высокое число излечившихся за сутки - 1 590 человек.

"Сегодня мы, к сожалению, сообщаем о 812 летальных случаях. Число излечившихся - 1 590, таким образом, общее число [излечившихся] достигло 14 620 человек. Общее число инфицированных на данный момент - 75 528, на 1 648 больше, чем накануне", - сказал глава департамента Анджело Боррелли. Общее число инфицированных с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 101 739 человек.

В Высшем совете здравоохранения Италии отметили постепенное снижение количества новых случаев заражений, а также уменьшение числа пациентов, попадающих с коронавирусом в отделения интенсивной терапии. "Даже если сегодня число умерших довольно внушительное, снижается число заражений, несмотря на то, что анализов делается не меньше. Не так велико и число попадающих в отделения интенсивной терапии, как в начале прошлой недели", - сказал глава совета Франко Локателли.

Он также указал, что в районе Лоди и Бергамо (область Ломбардия) вдвое сократилось число обращений в скорую помощь по поводу дыхательных проблем по сравнению с 14-15 марта. Тем не менее Локателли подтвердил, что режим карантина в стране будет продолжен после 3 апреля. "Мы идем в правильном направлении и не должны менять стратегию. Процесс возвращения к нормальной жизни будет идти очень постепенно. Наша цель - сдерживать распространение и не допускать локальных вспышек, как произошло на севере", - добавил он.

В районе Бергамо работают российские военные медики, прибывшие на помощь в борьбе с коронавирусом. В частности, российские специалисты при помощи доставленной техники занимаются дезинфекцией как открытых, так и закрытых пространств.