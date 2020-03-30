{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Число случаев заражения коронавирусом в Италии с начала эпидемии превысило 100 тыс.

При этом за последние сутки зарегистрировано рекордно низкое число новых случаев заражения - 1 648
Описание
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

РИМ, 30 марта. /ТАСС/. Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания и его последствий в Италии за сутки составило 812 человек, превысив 11 тыс. с начала эпидемии. Общее число заразившихся превысило 100 тыс. человек, сообщили в понедельник в Департаменте гражданской защиты.

На эту тему
Какие меры для поддержки экономики вводили в разных странах в связи с коронавирусом

При этом за последние сутки зарегистрировано рекордно низкое число новых случаев заражения - 1 648 (обычно выявлялось более 3 тыс. случаев), а также рекордно высокое число излечившихся за сутки - 1 590 человек.

"Сегодня мы, к сожалению, сообщаем о 812 летальных случаях. Число излечившихся - 1 590, таким образом, общее число [излечившихся] достигло 14 620 человек. Общее число инфицированных на данный момент - 75 528, на 1 648 больше, чем накануне", - сказал глава департамента Анджело Боррелли. Общее число инфицированных с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 101 739 человек.

В Высшем совете здравоохранения Италии отметили постепенное снижение количества новых случаев заражений, а также уменьшение числа пациентов, попадающих с коронавирусом в отделения интенсивной терапии. "Даже если сегодня число умерших довольно внушительное, снижается число заражений, несмотря на то, что анализов делается не меньше. Не так велико и число попадающих в отделения интенсивной терапии, как в начале прошлой недели", - сказал глава совета Франко Локателли.

Он также указал, что в районе Лоди и Бергамо (область Ломбардия) вдвое сократилось число обращений в скорую помощь по поводу дыхательных проблем по сравнению с 14-15 марта. Тем не менее Локателли подтвердил, что режим карантина в стране будет продолжен после 3 апреля. "Мы идем в правильном направлении и не должны менять стратегию. Процесс возвращения к нормальной жизни будет идти очень постепенно. Наша цель - сдерживать распространение и не допускать локальных вспышек, как произошло на севере", - добавил он.

В районе Бергамо работают российские военные медики, прибывшие на помощь в борьбе с коронавирусом. В частности, российские специалисты при помощи доставленной техники занимаются дезинфекцией как открытых, так и закрытых пространств.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Автомобили для оказания помощи пенсионерам будут выделены волонтерам в КЧР
Глава регион Рашид Темрезов также призвал граждан старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС