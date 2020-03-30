Крупнейшие НПФ досрочно выплатили пенсии за апрель

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Крупнейшие негосударственные пенсионные фонды (НПФ) заявили о досрочной выплате пенсий за апрель 2020 года. Такое решение было принято в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и возможным закрытием отделений с 30 марта по 3 апреля 2020 года, говорится на сайтах НПФ.

В частности, НПФ "Самфар" с 27 по 30 марта произвел выплату накопительных и срочных пенсий, а также единовременных выплат более 7,2 тыс. пенсионерам в рамках обязательного пенсионного страхования за апрель 2020 года. Общая сумма выплат составила 141,8 млн руб. В стандартном режиме выплата должна была произойти только 20 апреля 2020 года.

27 марта НПФ "Газфонд" досрочно произвел выплаты по обязательному пенсионному страхованию застрахованным лицам с установленным сроком выплаты в первой половине апреля. На счета 17 тыс. клиентов фонда переведены пенсионные выплаты на общую сумму 83,8 млн руб.

"ВТБ Пенсионный фонд" также досрочно направил выплаты по обязательному пенсионному страхованию на счета более 2,2 тысяч застрахованных лиц. Общая сумма выплат превысила 37,6 млн руб.

НПФ "Будущее", "НПФ Согласие" и "НПФ Эволюция" также объявили о досрочной выплате пенсий.

Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно перевел гражданам пенсии и пособия за апрель, в том числе выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы. Объем перечисленных средств составил 113,2 млрд руб. Решение также было принято в связи с указом президента России об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года.