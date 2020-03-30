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Распространение коронавируса нового типа

Власти Курской области ввели режим самоизоляции в регионе

Он будет действовать до 12 апреля

КУРСК, 30 марта. /ТАСС/. Всеобщий режим самоизоляции для населения ввели в Курской области, которая остается в настоящее время единственным регионом Центрального федерального округа без выявленных случаев заражения коронавирусом, до 12 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

С 30 марта глава региона Роман Старовойт обязал соблюдать самоизоляцию жителей с хроническими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы, органов дыхания. Также в регионе ограничили автобусное сообщение, запретили работу объектов розничной торговли, за исключением аптек, магазинов с товарами первой необходимости, салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-центров, бассейнов, ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат.

"Согласно документу, жители региона обязаны соблюдать режим самоизоляции: покидать место проживания только в самом необходимом случае - для получения экстренной медицинской помощи, приобретения товаров первой необходимости, выгула домашних животных. Это не касается граждан, трудовая деятельность которых не приостановлена", - сказали в пресс-службе.

По состоянию на 30 марта Курская область остается единственным регионом Центрального федерального округа, где не зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 327 человек, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией из-за распространения вируса. Восемь пациентов находятся в инфекционной больнице с подозрением на заражение коронавирусом.

Теги
РоссияКурская областьРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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