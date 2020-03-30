В Азербайджане запретили выходить из дома без крайней необходимости

БАКУ, 30 марта. /ТАСС/. Власти Азербайджана ужесточили карантинные меры в стране, с 31 марта людям запрещается выходить из дома без крайней необходимости. Об этом сообщил в понедельник оперативный штаб при кабинете министров республики.

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"В рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджанской Республики коронавирусной инфекции от людей требуется оставаться в своих домах и квартирах, местах постоянного и временного проживания", - говорится в сообщении.

Штаб информирует, что из мест проживания можно выходить только если необходима неотложная медицинская помощь, при возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью, для походов в объекты розничной продажи и услуг, выноса бытовых отходов, а также с целью выполнения служебных обязанностей в организациях, функционирующих в период особого режима.

Ранее запрет на выход из дома распространялся только на лиц старше 65 лет.

В Азербайджане с 24 марта был введен специальный карантинный режим. Он, в частности, предусматривает запрет на сбор в общественных местах групп численностью больше 10 человек. Кроме того, сокращено время работы бакинского метро, ограничен вход на бульвары, в парки и места отдыха, прекращено движение автотранспорта между районами и городами, полностью закрыты рестораны и кафе, все торговые объекты, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

По данным оперативного штаба при кабинете министров страны, с начала вспышки в Азербайджане зафиксировано 273 случая заражения коронавирусом, 64 из них - за последние сутки, 26 человек вылечились, четверо умерли. В больницах особого режима находятся 243 инфицированных. В карантинных зонах содержатся 4 085 человек.