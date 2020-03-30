Минприроды выявило неполную готовность к лесным пожарам в 27 регионах России

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Неполная готовность к лесным пожарам выявлена в 27 регионах РФ. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин взял их подготовку на особый контроль, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

"Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин взял под особый контроль подготовку к пожароопасному сезону в 27 регионах, неполную готовность которых выявил Рослесхоз в ходе последних проверок", - говорится в сообщении.

По словам Кобылкина, подготовка этих регионов к предстоящему пожароопасному сезону, организация мероприятий по предупреждению, мониторингу и тушению лесных пожаров ведется на низком уровне.

В пресс-службе министерства ТАСС пояснили, что пока список регионов-аутсайдеров по подготовке к лесным пожарам не оглашается. В среду Кобылкин будет проводить совещание с главами данных территорий. "Там будет объявлено открыто", - пояснил собеседник агентства.

На сегодняшний день пожароопасный сезон открыт в 29 субъектах РФ: на всей территории Калининградской, Псковской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Астраханской, Ростовской областей, Еврейской АО, города Севастополь, Краснодарского края, республик Крым, Ингушетия, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Чечня, в 21 муниципальном районе Приморского края, в 14 муниципальных районах Красноярского края, в двух муниципальных районах Забайкальского края, в двух муниципальных районах Хабаровского края. Главной причиной возгораний являются сельскохозяйственные палы.