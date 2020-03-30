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Распространение коронавируса нового типа

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в ЛНР

Больной госпитализирован и помещен в изолированный бокс

ЛУГАНСК, 30 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвердился в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил в понедельник главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

"На сегодняшний момент на территории республики зарегистрирован один случай [заражения коронавирусной инфекцией]", - цитирует Докашенко Луганскинформцентр. Больной госпитализирован и помещен в изолированный бокс. "Это завозной случай", - сказал главврач Луганской СЭС.

Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что луганские медики госпитализировали жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус нового типа дал положительный результат. Докашенко пояснил, что первый в ЛНР случай заражения коронавирусом был подтвержден по результатам повторного исследования с использованием тест-системы нового поколения.

Ранее власти ЛНР приняли ряд решений по предотвращению распространения коронавируса. В частности, был ограничен въезд с Украины на территорию республики, на особый режим работы перешли органы власти. Докашенко в минувшее воскресенье сообщил, что более 220 человек находятся на обсервации в медучреждениях ЛНР.

Теги
УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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