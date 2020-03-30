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Все женщины-сотрудницы СК всю неделю будут находиться в режиме самоизоляции

Все их функции председатель СК обязал выполнять мужчинам

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Все женщины, работающие в Следственном комитете, всю неделю будут находиться в режиме самоизоляции, но это не отразится на работе СК. Об этом в понедельник ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Принятые меры в Следственном комитете России по самоизоляции сотрудниц не скажутся на работе ведомства. До 6 апреля работа центрального аппарата и региональных подразделений СК будет осуществляться по рабочему графику. В режиме самоизоляции на предстоящей неделе будут все женщины Следственного комитета", - сказала она.

Все их функции председатель СК обязал выполнять мужчинам. "Это касается не только обеспечивающих структур. При необходимости мужчины-следователи примут к своему производству уголовные дела, находящиеся в производстве женщин-следователей", - отметила Петренко.

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