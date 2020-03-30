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Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ предпринимателя Эммануэля Гу

Он также имеет гражданство Франции и Италии

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство предпринимателя Эммануэля Гу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации Гу Эммануэля, Шарля, родившегося 23 марта 1959 года во Франции", - говорится в документе.

Эммануэль Гу - предприниматель, специалист сферы коммуникации и public relations. Имеет гражданство Франции и Италии. Сотрудничал с холдингом Сильвио Берлускони Mediaset, был президентом французского холдинга Canal + в Италии. Экс-президент Cinecitta World, парка развлечений по мотивам Римской киностудии. В настоящее время находится в Риме на карантине.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИталияРоссияФранцияБерлускони, Сильвио
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