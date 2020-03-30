Власти Санкт-Петербурга ввели режим полной изоляции для жителей

Он подписал обновленное постановление о мерах противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, которое опубликовано на официальном сайте городского правительства.

Жителям Петербурга предписано "не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением <...> а также следования к ближайшему месту приобретения товаров".

Разрешен выгул животных и вынос мусора на расстоянии до 100 метров от дома. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах, за исключением перевозки пассажиров и багажа общественном транспортом и легковых такси. В постановлении отдельно указано, что необходимо "обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет". Губернатор Санкт-Петербурга пообещал выплатить им компенсацию в размере 2 тысяч рублей.

Также в постановлении указано, что до 1 июня на территории Санкт-Петербурга необходимо временно приостановить бронирование, прием и размещение граждан в пансионах, домах отдыха, санитарно-курортных организациях и иных объектов санитарно-курортного лечения и отдыха. По поручению губернатора, дежурные группы в детских садах будут работать бесплатно до 1 июня. Тем временем, в контексте контроля за соблюдением предпринятых мер против распространения вируса заместитель начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Баранов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" отметил, что только в системе "Безопасный город" расположено более 43 тысяч камер городской системы видеонаблюдения.

"Сюда мы суммируем и активно пользуемся видеонаблюдением систем ТСЖ, различных коммерческих организаций, автодорожные камеры. Далее идут различные способы контроля местоположения <…> по телефону мобильной связи, а также в случае, если мы будем действовать в рамках возбужденного уголовного дела - отслеживание электронных платежей, в том числе отслеживание работы в интернет-пространстве", - сказал Баранов.