Школьникам на ЕГЭ по математике предложат рассчитать стоимость полиса ОСАГО

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российским школьникам на едином государственном экзамене по математике предложат рассчитать стоимость полиса ОСАГО. Об этом в интервью "Российской газете" заявил руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике, директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

"Появился новый блок заданий "из жизни". К примеру, школьнику нужно рассчитать, сколько упаковок плитки придется уложить на дачный участок. Схема прилагается. Или сколько банок краски купить, чтобы выкрасить забор. Также на экзамене может попасться расчет стоимости полиса ОСАГО, выбор между электрическим и газовым отоплением и другие реальные ситуации", - сообщил Ященко.

По его словам, в российском математическом образовании "традиционно хромает связь с практикой", задания в учебниках "подогнаны под готовые уравнения". Однако, отметил Ященко, в жизни важно не просто знать формулу, но и уметь ее применить.

Ященко сообщил, что задания для экзамена были апробированы в прошлые годы.

Минпросвещения России ранее в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести основные сроки ЕГЭ, экзамены начнутся с 8 июня. Также были перенесены сроки и основного государственного экзамена (ОГЭ), для выпускников девятых классов экзамены начнутся с 9 июня.

Проведение ЕГЭ в 2020 году было запланировано в три этапа: с 20 марта по 13 апреля - досрочный, с 25 мая по 29 июня - основной и с 4 по 22 сентября - дополнительный. ОГЭ для выпускников девятых классов должен был пройти в три этапа: досрочный - с 21 апреля по 16 мая, основной - с 22 мая по 30 июня и дополнительный - с 4 по 18 сентября.