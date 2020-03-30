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Власти Вологодской области введут особый противопожарный режим с 1 апреля

В регионе уже зафиксировано 24 случая возгорания

ВОЛОГДА, 30 марта. /ТАСС/. Власти Вологодской области введут особый противопожарный режим с 1 апреля по 11 мая. В регионе уже зафиксировано 24 случая возгорания сухой травы на площади 33 га, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"На 30 марта на территории области уже произошло 24 возгорания сухой травы общей площадью 33 га. Мы еще не тонем [в ходе весеннего половодья], но уже начались пожары, пока не в лесах, но возле населенных пунктов. Поэтому я сегодня подпишу постановление губернатора об установлении на территории области с 1 апреля до 11 мая особого противопожарного режима для недопущения огня на населенные пункты и промышленные объекты", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

В частности, сообщил он, будет введен запрет на выжигание сухой травы, разведение костров, сжигание мусора, а также запрет посещения и въезд на торфяники. "Приступаем к авиапатрулированию лесного фонда, вводим пешеходные маршруты по контролю за пожарной ситуацией. Поручаю очистку территорий от мусора и горючих материалов, организовать патрулирование сельских территорий и установку близ торфяников предупредительных аншлагов", - добавил губернатор.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская область
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