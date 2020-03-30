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Распространение коронавируса нового типа

Россияне, возвращающиеся из Финляндии, смогут пересечь границу пешком

В посольстве России сообщили, что для возвращающихся в РФ пока остается возможность уехать на автобусе по маршруту из финского города Лаппеенранта в Выборг, однако информацию по этому маршруту следует всегда заранее уточнять

ХЕЛЬСИНКИ, 30 марта. /ТАСС/. Граждане России, возвращающиеся на родину из Финляндии, получат возможность пересечь границу пешком в пункте пропуска Иматра - Светогорск на фоне веденных властями РФ ограничений на пересечение российской госграницы с 30 марта. Об этом сообщило в понедельник посольство России в Финляндии.

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"В связи с временным ограничением движения через наземные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, введенным с 00:00 мск 30 марта распоряжением правительства, приостановлено заказное автобусное пассажирское сообщение, выполнявшееся российской транспортной компанией "Scandinavia" по маршруту Хельсинки - Санкт-Петербург. С пограничными властями двух стран достигнута договоренность о возможности пересечения границы российскими гражданами, возвращающимися в Россию, в режиме пешеходного перехода на участке Иматра - Светогорск", - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что для возвращающихся в РФ пока остается возможность уехать на автобусе по маршруту из финского города Лаппеенранта в Выборг, однако информацию по этому маршруту следует всегда заранее уточнять. Кроме того, вернуться можно на личном транспорте. Пассажирское железнодорожное и авиасообщение между двумя странами пока временно прекращено.

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы, в целях профилактики коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее она была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов. В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли.

В Финляндии случаев заражения коронавирусом в выросло до 1313, 13 человек умерли. С 19 марта по 13 апреля страна закрыла границы.

Теги
ФинляндияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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