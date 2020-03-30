Дания может через две недели начать снимать ограничения из-за коронавируса

СТОКГОЛЬМ, 30 марта. /ТАСС/. Правительство Дании не исключает постепенного снятия после пасхальных каникул ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, если число инфицированных не будет расти. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен.

"Дания может быть на пути к тихому и спокойному открытию после Пасхи в середине апреля", - отметила она. По словам премьера, это может произойти при условии соблюдения обществом мер предосторожности в целях максимального препятствования распространению коронавируса.

"Если мы не будем поддерживать социальную дистанцию, если цифры резко возрастут, если датчане будут встречаться и собираться вместе, то после Пасхи мы не сможем открыть Данию. Мы можем оказаться в противоположной ситуации, когда придется принимать еще более жесткие меры", - сказала глава кабинета.

Однако возможная отмена ограничений не коснется границы страны, которая останется закрытой. "Мы, конечно же, не станем завозить извне новую инфекцию", - подчеркнула Фредериксен.

В связи с распространением коронавируса правительство Дании закрыло с 14 марта границы для иностранцев, жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 10 человек. Власти также отменили занятия во всех учебных заведениях. Госслужащие, не выполняющие критически важные задачи, с 13 марта до 13 апреля отправлены по домам с сохранением зарплаты. Число случаев заражения новым коронавирусом в Дании составляет 2 555, умерли 77 человек.