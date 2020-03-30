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Распространение коронавируса нового типа

За фейки об эпидемиях в СМИ и интернете юрлиц смогут оштрафовать до 10 млн руб.

Соответствующие поправки предложены ко второму чтению законопроекта об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях, который Госдума рассмотрит на заседании 31 марта

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Распространение юрлицом посредством СМИ или информационно- телекоммуникационных сетей фейковых новостей об угрожающих жизни населения обстоятельствах, в том числе эпидемиях, может караться штрафами вплоть до 10 млн рублей. Соответствующие поправки предложены ко второму чтению законопроекта об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях, который Госдума рассмотрит на заседании во вторник.

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Поправки вводят в статью 13.15 КоаП "Злоупотребление свободой массовой информации" новые части 10.1 и 10.2, устанавливающие ответственность для юрлиц за распространение фейковых новостей "об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

"Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств" обернутся для юрлиц штрафом от 1 млн 500 тыс. рублей до 3 млн рублей.

Если распространение такой информации привело к смерти человека или причинению вреда здоровью или имуществу, к массовому нарушению общественного порядка или безопасности, навредило объектам жизнеобеспечения или инфраструктуре, объектам энергетики, промышленности или связи, размер штрафа для юрлиц возрастет до 5 млн рублей.

За повторные такие нарушения юрлица заплатят от 5 до 10 млн рублей, говорится в поправках. Уточняется, что обстоятельствами, "представляющими угрозу жизни и безопасности граждан", должны считаться чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, "повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения".

Авторами поправок выступили депутаты-единороссы Андрей Исаев и Сергей Боярский. Ранее в Госдуме анонсировали внесение в законодательство поправок о санкциях за распространение фейков о пандемии коронавируса.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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