Эксперты советуют не спать долго на карантине и беречь пожилых от новостей про коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Города и регионы России последние дни вводят дополнительные ограничения, чтобы пресечь распространение новой коронавирусной инфекции. Люди все больше времени проводят дома, где сложно сконцентрироваться, начать работать на "удаленке" и ежеминутно не обновлять зачастую пугающие фейковые новости. Эксперты на онлайн пресс-конференции, организованной ТАСС, рассказали, как не ссориться с родными, проводя с ними 24 часа в сутки, не пугать своих бабушек "страшными" новостями и избежать соблазна погрузиться в послеобеденный сон во время работы на дому.
Будильник на обед и на зарядку
Главный внештатный специалист по медицине труда комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Татьяна Веселова рекомендует тем, кто теперь вынужден выполнять работу из дома, следовать расписанию, которое было в обычные трудовые будни до карантина. Если вы вставали в восемь утра - будильник на позднее время переводить не стоит, и заканчивать работу также желательно в привычное время. "Нужно организовать рабочее место, где человек будет только работать, не будет отвлекаться на бытовые моменты. Рано или поздно удаленная работа закончится. Чтобы не перестраиваться с одного графика на другой, просто соблюдайте тот же самый режим", - посоветовала специалист.
Питаться тоже стоит, как и прежде, и не растягивать завтрак на весь день, завести будильники на время обеда и ужина. "И после этого не забудьте вернуться к работе, потому что будет соблазн после обеда прилечь, переварить пищу. Это такой период, который позволит воспитать волевые качества, выработать хорошие, полезные привычки", - рассказала Веселова.
Она также порекомендовала установить себе напоминания, чтобы делать ежечасную зарядку, разминать суставы и смотреть в окно, если работаете за компьютером. Но чтобы не расслабляться, вернуться к работе стоит через пять минут. Учитывая то, что теперь многие семьи постоянно проводят время дома в полном составе, специалист по медицине труда советует сразу разделить территории - где чья зона. При этом сразу нужно установить правило - когда решаются рабочие вопросы, а когда бытовые.
Не пугайте бабушек
Ведущий научный сотрудник отделения геронтологии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева Наталья Залуцкая считает, что в период пандемии под самым сильным прессингом оказались пожилые люди, потому что именно они находятся в группе риска по заражению новым коронавирусом и не всегда могут адекватно воспринимать получаемую ими информацию.
Она подчеркнула, что в пожилом возрасте в целом люди испытывают более сильное состояние тревоги, и негативные новости только подстегивают страхи. По словам Залуцкой, пациенты уже сообщали ей, что их престарелые родственники прекратили смотреть телевизор, так как сообщения, связанные с пандемией, вызывают у них подъем артериального давления и сердечную боль.
"Для пожилых очень важно то, что печатают наши СМИ, и хочу привести фразу о том, что "тараканы могут пережить ядерный взрыв, но могут умереть от удара газетой". Средства массовой информации в том виде, в котором сейчас подается информация, подпитывают панику - так можно пожилому человеку, у которого гипертоническая болезнь, не от заражения коронавирусом, а от гипертонического криза, прочитав очередную новость, просто заболеть и умереть", - предупредила специалист.
Как распознать фейки
Чтобы не поддаваться панике из-за тревожных новостей, которые не всегда правдивы, президент Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки и сотрудник Университета ИТМО Александра Борисова советует ориентироваться на официальные источники, которые предоставляют людям информацию о распространении нового коронавируса по разным каналам. В их числе представители власти, Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения.
"Официальные источники дают лучшую на сегодняшний день информацию, но, поскольку ситуация развивается стремительно, то завтра она может обновиться. Это не значит, что вчера они ошибались или вводили в заблуждение. Производитель лекарств - менее надежный источник, если рекомендует свои медикаменты", - пояснила эксперт ТАСС.
По ее словам, фейки хорошо распространяются в СМИ и социальных сетях, потому что написаны особым образом - в них аккуратно смешивается правда и вымысел - тогда есть, что можно проверить и якобы подтвердить достоверность всего сообщения.
"Также есть апелляция к эмоциям, давление на струны души - они взывают к некоторым универсальным ценностям. Такой универсальной ценностью могут быть дети или старики. "Завернутая" в универсальную ценность и приправленная отсылками к фактам, недостоверная информация распространяется сильно, к этому нужно быть готовым", - добавила Борисова.