Эксперты советуют не спать долго на карантине и беречь пожилых от новостей про коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Города и регионы России последние дни вводят дополнительные ограничения, чтобы пресечь распространение новой коронавирусной инфекции. Люди все больше времени проводят дома, где сложно сконцентрироваться, начать работать на "удаленке" и ежеминутно не обновлять зачастую пугающие фейковые новости. Эксперты на онлайн пресс-конференции, организованной ТАСС, рассказали, как не ссориться с родными, проводя с ними 24 часа в сутки, не пугать своих бабушек "страшными" новостями и избежать соблазна погрузиться в послеобеденный сон во время работы на дому.

Будильник на обед и на зарядку

Главный внештатный специалист по медицине труда комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Татьяна Веселова рекомендует тем, кто теперь вынужден выполнять работу из дома, следовать расписанию, которое было в обычные трудовые будни до карантина. Если вы вставали в восемь утра - будильник на позднее время переводить не стоит, и заканчивать работу также желательно в привычное время. "Нужно организовать рабочее место, где человек будет только работать, не будет отвлекаться на бытовые моменты. Рано или поздно удаленная работа закончится. Чтобы не перестраиваться с одного графика на другой, просто соблюдайте тот же самый режим", - посоветовала специалист.

Питаться тоже стоит, как и прежде, и не растягивать завтрак на весь день, завести будильники на время обеда и ужина. "И после этого не забудьте вернуться к работе, потому что будет соблазн после обеда прилечь, переварить пищу. Это такой период, который позволит воспитать волевые качества, выработать хорошие, полезные привычки", - рассказала Веселова.

Она также порекомендовала установить себе напоминания, чтобы делать ежечасную зарядку, разминать суставы и смотреть в окно, если работаете за компьютером. Но чтобы не расслабляться, вернуться к работе стоит через пять минут. Учитывая то, что теперь многие семьи постоянно проводят время дома в полном составе, специалист по медицине труда советует сразу разделить территории - где чья зона. При этом сразу нужно установить правило - когда решаются рабочие вопросы, а когда бытовые.

Не пугайте бабушек

Ведущий научный сотрудник отделения геронтологии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева Наталья Залуцкая считает, что в период пандемии под самым сильным прессингом оказались пожилые люди, потому что именно они находятся в группе риска по заражению новым коронавирусом и не всегда могут адекватно воспринимать получаемую ими информацию.

Она подчеркнула, что в пожилом возрасте в целом люди испытывают более сильное состояние тревоги, и негативные новости только подстегивают страхи. По словам Залуцкой, пациенты уже сообщали ей, что их престарелые родственники прекратили смотреть телевизор, так как сообщения, связанные с пандемией, вызывают у них подъем артериального давления и сердечную боль.

"Для пожилых очень важно то, что печатают наши СМИ, и хочу привести фразу о том, что "тараканы могут пережить ядерный взрыв, но могут умереть от удара газетой". Средства массовой информации в том виде, в котором сейчас подается информация, подпитывают панику - так можно пожилому человеку, у которого гипертоническая болезнь, не от заражения коронавирусом, а от гипертонического криза, прочитав очередную новость, просто заболеть и умереть", - предупредила специалист.

Как распознать фейки

Чтобы не поддаваться панике из-за тревожных новостей, которые не всегда правдивы, президент Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки и сотрудник Университета ИТМО Александра Борисова советует ориентироваться на официальные источники, которые предоставляют людям информацию о распространении нового коронавируса по разным каналам. В их числе представители власти, Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения.