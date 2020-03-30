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Подсветку Дворцового моста в Петербурге сменят на синюю в поддержку людей с аутизмом

Санкт-Петербург участвует в акции "Зажги синим" с 2014 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Вечером второго апреля - во Всемирный день распространения информации о людях с аутизмом - компания по организации наружного освещения "Ленсвет" сменит цвет подсветки Дворцового моста в Санкт-Петербурге на синий ради международной акции привлечения внимания к проблеме аутизма "Зажги синим". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

"На один вечер второго апреля СПб ГБУ "Ленсвет" дистанционно изменит цвет подсветки Дворцового моста на синий, который является международным символом аутизма. Особая подсветка переправы включится в Санкт-Петербурге по графику в 20:05 2 апреля и будет работать до 6 часов утра 3 апреля. Цвет светового потока 600 светильников будет задан дистанционно сотрудником производственно-диспетчерской службы", - говорится в сообщении.

Санкт-Петербург участвует в акции "Зажги синим" с 2014 года. В городе, по данным фонда содействия решению проблем аутизма "Выход в Петербурге", проживает около 30 тыс. людей с диагнозом "расстройство аутистического спектра".

Второго апреля ежегодно с 2008 года проводится Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Он был установлен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, в которой указывается на необходимость обеспечения детям и взрослым с аутизмом "возможности жить полной и содержательной жизнью".

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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