Проверка Нетаньяху на коронавирус дала отрицательный результат

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 марта. /ТАСС/. Тесты на коронавирус главы переходного правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и лиц из его ближайшего окружения в понедельник дали отрицательный результат. Об этом сообщила канцелярия премьера.

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"Проверки на коронавирус у премьер-министра, его семьи и ближайшего окружения показали, что никто из них не заражен", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник Нетаньяху принял решение находиться в изоляции до завершения эпидемиологического расследования в связи с заражением коронавирусом его советника. Канцелярия сообщила, что в соответствии с результатами "министерством здравоохранения и личным врачом премьер-министра будет назначена дата прекращения изоляции". В предыдущий раз глава израильского камбина сдавал тест на коронавирус 15 марта.

По информации газеты The Times of Israel, советник Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривка Палух заразилась коронавирусом нового типа. По данным издания, 64-летняя Палух была вынуждена 29 марта сдать анализ на коронавирусную инфекцию после того, как с таким диагнозом госпитализировали ее мужа.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового вида в Израиле достигло 4 695, увеличившись с утра понедельника на 348, сообщили в министерстве здравоохранения. По его данным, состояние 79 человек оценивается как тяжелое, 134 пациента выздоровели, умерли 16 человек. Первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у вернувшегося из Италии гражданина Израиля. 20 марта министерство здравоохранения проинформировало о первом случае смерти пациента в Израиле с таким диагнозом.