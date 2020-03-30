Автомобили для оказания помощи пенсионерам будут выделены волонтерам в КЧР

ЧЕРКЕССК, 30 марта. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии выделят десять автомобилей волонтерскому штабу для оказания помощи жителям старшего возраста, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Все, кто старше 65 лет, должны соблюдать режим самоизоляции на дому. Нам вместе нужно позаботиться о том, чтобы у них дома было все необходимое и не было надобности выходить из дома. Для их поддержки в Карачаево-Черкесии создан единый волонтерский штаб - в эти дни молодежь должна сплотиться, объединиться и оказывать содействие тем, кто особо нуждается в помощи. Нами принято решение создать единую службу доставки, для этого выделяем специальные автомобили, которые перейдут в распоряжение волонтерского штаба", - сказал Темрезов.

В пресс-службе главы и правительства региона ТАСС пояснили, что для оказания помощи пенсионерам единому волонтерскому штабу будет выделено десять автомобилей.

В Минздраве региона распространили сообщение, что на сегодняшний день в республике нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. Под наблюдением находятся 11 человек, первичный анализ на наличие коронавируса у них отрицательный. Также в режиме самоизоляции пребывают около 350 человек.