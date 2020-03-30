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Эксперты расскажут семьям, как с пользой провести нерабочую неделю

Минпросвещения и "ВКонтакте" будут проводить ежедневные трансляции "Домашний час"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Лучшие педагоги России, психологи и популярные блогеры помогут семьям организовать полезный досуг на нерабочей неделе, для этого Минпросвещения РФ и соцсеть "ВКонтакте" запускают 31 марта ежедневные трансляции "Домашний час". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства.

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"Ежедневно в VK life лучшие педагоги страны, психологи из образовательной среды, популярные блогеры и эксперты в области культуры и искусства будут делиться советами, как построить свой день с пользой для себя и своих детей, и помогать с ежедневным расписанием образовательных активностей", - говорится в сообщении.

Старт эфирам 31 марта в 12:00 даст министр просвещения России Сергей Кравцов. Посмотреть трансляцию можно на стартовой странице во "ВКонтакте" и в сообществе министерства в соцсети.

Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. В эти дни во многих регионах РФ будет временно ограничена работа ресторанов, кафе, крупных парков, а также непродовольственных магазинов. В эту неделю людей призывают оставаться дома или на даче, а также как можно меньше контактировать друг с другом. Пребывание дома позволит замедлить передачу вируса и скорость его распространения.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКравцов, Сергей СергеевичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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