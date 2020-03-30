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Возвращение россиян из-за границы в Москву ограничено до 500 человек в сутки

Как сообщили в Росавиации, для других российских городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российские граждане с со вторника смогут прилететь в Москву из-за границы только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

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Ранее сегодня министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что количество чартерных рейсов для вывоза граждан РФ из-за рубежа будет сокращено с 31 марта. По его словам, такая мера нужна, чтобы каждому прилетевшему пассажиру можно было уделить больше внимания на фоне пандемии нового коронавируса

"Прилет граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки, - отмечается в сообщении Росавиации. - Прилет граждан в аэропорты, расположенные в иных субъектах Российской Федерации, может осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки".

В Росавиации напомнили, что с 20 по 30 марта в Россию было возвращено более 155 тыс. граждан. Также в агентстве рассказали, что в ближайшее время к вывозу граждан подключится "Якутия", она перевезет россиян с Филиппин.

"Аэрофлот" прорабатывает возможность выполнения 1 апреля гуманитарного рейса в Тунис, - сообщили в Росавиации. - С авиакомпанией "Уральские авиалинии" прорабатывается возможность вывозных рейсов из пунктов Индии - Чиннаи, Тривандрума, Гокарны, Калькутты".

Теги
ТунисИндияФилиппиныРоссияДитрих, Евгений ИвановичРаспространение коронавируса нового типа
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