Власти Москвы попросили горожан отложить посещение поликлиник на время

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Жителей Москвы призвали не покидать своих домов без веских поводов и по возможности отложить посещение поликлиник. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

"Мы максимально бы просили всех горожан отложить по возможности визиты в поликлинику", - сказала Ракова в программе "Время" на Первом канале.

Она напомнила, что поликлиники перешли другой режим работы - были разделены все потоки пациентов. Была усилена надомная служба - более 1 тыс. человек дополнительно привлекли для обслуживания москвичей на дому.

"Настоятельно рекомендую всем, особенно людям пожилого возраста, вызывать врача на дом, если понадобится медицинская помощь",- добавила заммэра.